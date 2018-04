Harrison Ford pede US$ 16 milhões por loft em Nova York

O casal, que se celebrou a união em junho de 2010 no Novo México, resolveu vender o loft na Sétima Avenida em Manhattan, ao lado de vizinhos famosos, como a atriz Meryl Streep e a cantora Janet Jackson.

Com área de mais de 830 metros quadrados, os custos de manutenção do imóvel variam entre US$ 13 mil e US$ 15 mil ao mês, por isso o casal de atores decidiu colocá-lo à venda.

A intenção agora é comprar outro apartamento por cerca de US$ 12,5 milhões em Mandeville Canyon, uma região de Los Angeles onde também vive o cineasta Steven Spielberg, amigo de Ford.

Segundo o jornal, além do apartamento nova-iorquino, Ford e Calista têm outras duas propriedades, uma na exclusiva zona de Brentwood, no estado da Califórnia, e um sítio de mais de 300 hectares perto de Jackson Hole, no estado de Wyoming.