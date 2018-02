Hanson e outros shows no Brasil O cantor e compositor Michael Franti, o grupo 311 e a banda Primus, todos dos EUA, foram confirmados ontem como atrações do festival SWU (Starts With You), que ocorrerá entre 12 e 14 de novembro na cidade de Paulínia. Michael Franti vai se apresentar no evento com sua banda, a Spearhead. Ainda no campo dos shows, os Hanson vão passar pelo Brasil com sua atual turnê, Shout It Out, apresentando-se, em 4 de novembro, no Bar Opinião de Porto Alegre e no dia 6 de novembro, no Citibank Hall, em São Paulo. A estrela pop americana Ke$ha também confirmou a realização do show de sua Get $leazy Tour em 28 de setembro, em São Paulo.