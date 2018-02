Hanson e bandas Primus e 311 confirmam shows em SP

O festival, que estreou no ano passado, vai anunciar um total 70 atrações. Além das três de ontem, já estão confirmados: Black Eyed Peas, Snoop Dogg, Damian Marley, Peter Gabriel, Faith No More, Megadeth e Sonic Youth.

O pop festivo e colorido da americana Ke$ha, que já estará no Palco Mundo do Rock In Rio, no dia 29 de setembro, no Rio de Janeiro, virá antes para São Paulo. A cantora, em turnê com o disco "Cannibal", de 2010, fará show um dia antes por aqui, no Via Funchal. Os ingressos estarão à venda a partir desta sexta-feira, dia 29 de julho, e variam entre R$ 220 e R$ 320.

Por fim, uma dose de nostalgia para ex-adolescentes. Sucesso no fim dos anos 90, com a música MMMBop, os irmãos Hanson, Clarke, Jordan e Zachary, estão em turnê com o disco "Shout It Out", lançado no ano passado, e passarão por São Paulo, no Citibank Hall, no dia 4 de novembro. As entradas só estarão disponíveis no dia 15 de agosto e os preços ainda não foram divulgados. As informações são do Jornal da Tarde.