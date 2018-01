'Hannah Montana' se envolve em escândalo por causa de fotos

A atriz Miley Cyrus, estrela teen da música e da televisão, que encarna a popular Hannah Montana, teve que pedir perdão a seus fãs depois da publicação de uma série de fotos, consideradas atrevidas por alguns. Veja também: 'Hannah Montana' documenta shows da pop star pelos EUA "Participei de uma sessão fotográfica que se supunha ser 'artística', e agora, vendo as fotografias e lendo a reportagem, estou muito envergonhada", confessou Miley, de 15 anos, em comunicado publicado por vários meios de imprensa americanos. "Peço perdão a meus fãs que tanto importam para mim", concluiu. As fotografias foram publicadas na revista Vanity Fair e foram feitas pela fotógrafa Annie Leibovitz, que realizou uma sessão fotográfica na qual participou também o pai de Miley, o cantor de música "country" Billy Ray Cyrus. O canal de televisão Disney Channel, que transmite a série Hannah Montana, não demorou a lamentar o fato de que tenha se criado "uma situação para manipular intencionalmente uma menina de 15 anos para vender exemplares de uma revista". Só nos Estados Unidos calcula-se que haja cerca de 3 milhões de espectadores do programa de televisão Hannah Montana, a grande parte deles de idades entre seis e 14 anos. Apesar dos comentários negativos de alguns pais, registrados em diversas páginas da internet, analistas das bolsas de valores de Wall Street, consultados pelo The New York Times, opinaram que a controvérsia não incidiria muito negativamente na receita da empresa Disney.