'Hannah Montana' quer fazer versão teen de 'Sex and The City'

A atriz Miley Cyrus, de apenas 15 anos, famosa por interpretar a personagem Hannah Montana do seriado homônimo da Disney, disse em entrevista à revista norte-americana TV Guide querer atuar em uma versão adolescente da famosa série de televisão Sex and The City. "Quero interpretar uma história mais jovem da série, com menos referências ao sexo", disse a atriz. Apesar de querer uma versão "água com açúcar" da série, a protagonista de Hannah Montana que, no momento, trabalha nas filmagens do filme baseado na série que a transformou em uma estrela para milhões de adolescentes, parece ter abandonado já há muito tempo a imagem de garota inocente. Após algumas fotos maliciosas que acabaram na internet e as polêmicas pela foto tirada por Annie Leibovitz para a última edição de abril da revista Vanity Fair, que mostrava a jovem atriz com as costas nuas e coberta apenas por um lençol, alguns dias atrás foram postadas na internet novas imagens em que a protagonista de Hannah Montana aparece tomando banho, coberta apenas por uma camiseta molhada. De qualquer forma, Miley informou que seu sonho seria receber um roteiro mais "jovem" inspirado no seriado protagonizado pela atriz Sarah Jessica Parker entre os anos de 1998 e 2004 e que recentemente foi transformado em filme.