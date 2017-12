Hangar Bicocca, em Milão, traz arte para o público A visão é, no mínimo, majestosa. Em uma grande área de um imenso galpão de cerca de 15 mil metros quadrados e um pé direito de quatro andares, sete torres de concreto se estendem e impressionam o olhar do visitante. Ao nos depararmos com os monumentos de concreto armado (cada um pesando 90 toneladas), distribuídos em uma espécie de ruína atemporal, temos a dimensão das marcas deixadas pelos horrores do holocausto e da 2ª Guerra. Esta é Seven Heavenly Palaces (Os Sete Palácios Celestes), do alemão Anselm Kiefer, uma das poucas obras que compõem o acervo permanente do Hangar Bicocca, espaço de exposição da arte contemporânea que cada vez mais atrai a atenção mundial. Mas afinal, que hangar é este que foi criado em 2004 e desde sua revitalização, em 2012, recebeu cerca de 200 mil visitantes e abrigou obras de artistas do naipe de Kiefer, Tomas Saraceno, Apichatpong Weerasethakul, Carsten Nicolai e o visionário americano Mike Kelley, que atualmente ocupa o espaço com a mostra Eternity is a Long Time?