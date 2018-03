HANEKE LEVA PRÊMIO NOS EUA O longa Amor, nova produção do alemão Michael Haneke, ganhou o prêmio de melhor filme do ano pela Sociedade Nacional de Críticos de Cinema dos Estados Unidos. O cineasta também faturou o troféu de melhor diretor. A protagonista Emmanuelle Riva foi premiada como melhor atriz. O grupo formado por 60 críticos de diferentes veículos elegeu Daniel Day-Lewis como melhor ator por seu papel em Lincoln. Matthew McConaughey levou o prêmio de melhor ator coadjuvante pela performance em Magic Mike, em que encarna um stripper. A láurea de melhor atriz coadjuvante ficou para Amy Adams, do elenco de O Mestre. / AP