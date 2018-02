Hamlet vai ganhar versão politizada em Bollywood Shakespeare, desta vez com "Hamlet", inspirou mais um cineasta de Bollywood a criar um thriller político, que também será baseado num romance trágico indiano que é um clássico cult. Nos últimos anos, Bollywood criou adaptações bem-sucedidas das tragédias de Shakespeare "Macbeth" e "Othello", moldando seu tom político ao contexto contemporâneo da Índia. Sudhir Mishra, cujos filmes combinam o popular e o artístico, diz que vai basear-se no dilema de Hamlet para tratar da "corrupção e sordidez" da política indiana dos dias de hoje. "É um thriller absoluto", disse Mishra sobre seu filme, cujo título provisório é "Devdas." O protagonista de Mishra nasce numa família de políticos e é exposto à corrupção e às manipulações. A trama também tem raízes em "Devdas", uma tragédia clássica indiana sobre amor não correspondido. Traduzido para muitas línguas, "Devdas" já ganhou várias versões no cinema e nos palcos e é reconhecido com uma das maiores obras trágicas da Índia. "Apesar de ter me inspirado nessas duas obras brilhantes, meu filme vai inserir o protagonista num contexto moderno", disse Mishra, cujo filme anterior, "Hazaaron Khwaishein Aisi" (Mil desejos dessa natureza), também foi um comentário político. "Ele será o menino que recebe um legado político rico e que testemunha a sordidez e a corrupção da política indiana contemporânea." O filme de Mishra terá duas personagens femininas fortes -- uma que usa o casamento para ascender socialmente, e outra que guarda segredos políticos sombrios. "As mulheres em meu filme serão as pessoas a serem lembradas e valorizadas", disse Mishra, que já dirigiu cerca de dez filmes. As filmagens devem começar este mês. (Por Prithwish Ganguly)