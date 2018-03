Hally Berry dá à luz uma menina A atriz vencedora do Oscar Hally Berry deu à luz sua primeira filha, disse a revista People no domingo. O local do parto e o nome do bebê não foram revelados, mas a reportagem citou uma porta-voz de Berry, que disse que a atriz, de 41 anos, "passa bem". O pai é Gabriel Aubry, um modelo de 32 anos. Berry, que ganhou o Oscar em 2002 pelo papel de amante de um carcereiro branco em "A última Ceia", adotou a filha de seu segundo marido, o cantor Eric Benet. O casal se separou em 2003, depois de três anos juntos. (Reportagem de Dean Goodman)