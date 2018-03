Halle Berry está grávida de seu primeiro filho A atriz premiada com o Oscar Halle Berry disse ao programa de celebridades na TV "Access Hollywood", na terça-feira, que ela e seu namorado, o modelo Gabriel Aubry, esperam seu primeiro filho. "Sim, estou grávida de três meses", escreveu a atriz em email enviado ao programa. "Gabriel e eu estamos mais que emocionados. Eu esperei muito tempo por este momento na vida. Agora os próximos meses serão os mais longos de minha vida!" O "Access Hollywood" disse que Berry, 41 anos, conheceu Aubry, 31, em 2005. O Web site TMZ.com, que divulga notícias sobre celebridades, informou que os produtores de um filme a ser estrelado por Halle Berry, "Tulia", adiaram a produção do longa, que estava programada para começar em outubro. Não foi possível contatar de imediato a distribuidora do filme, Lionsgate. O filme também teria a participação de Billy Bob Thornton, que contracenou com Halle Berry em "A Última Ceia", o filme de 2001 que valeu a Berry o Oscar de melhor atriz. Os casamentos de Halle Berry com o jogador de beisebol David Justice e o cantor Eric Benet terminaram em divórcio.