Haja protetor

Além de turistas, câmeras e microfones vão invadir o litoral brasileiro a partir de amanhã, quando diferentes emissoras darão a largada na programação de verão. Habituée das areias na estação mais quente do ano, a MTV fincará suas barracas na Praia de Pernambuco, no Guarujá, e na Barra da Tijuca, no Rio.

No litoral paulista, Deco e Lucas, do MTV Sports, receberão artistas e VJs da emissora para desafios até churrasco em A Casa, de segunda a sexta, às 20h30. Aos sábados, no mesmo horário, a dupla comanda A Festa, em que mostrará o que acontece nos bastidores do imóvel em que estão morando neste verão e ainda quadros, como o de Paulinho Serra, que fará receitas esdrúxulas na casa. Em outro ambiente, Titi Müller e Didi Effe, do MTV Sem Vergonha, farão jogos calientes para formar casais por lá.

A MixTV também confinará pessoas em uma casa no litoral, de onde Karina Bacchi apresentará todas as sextas, às 22h30, O Melhor Verão da Minha Vida, um reality em que seis participantes passam por provas e festas. Às terças, na mesma faixa, Letícia Wiermann, filha de José Luiz Datena, comanda o Rota Mix, em que passeia por diferentes praias para praticar esportes radicais e dar dicas de viagens.

Na sombra, Claude Troisgros vai preparar pratos de verão acompanhados de drinques refrescantes para convidados famosos no Que Marravilha!, que estreia no GNT no dia 17 de janeiro, às 22h30, mesmo horário em que vai ao ar o Viva Voz. Na edição especial do programa de entrevistas, exibida a partir de amanhã, Sarah Oliveira receberá cantores como Gal Costa, Erasmo Carlos e Djavan.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No final deste mês, o canal Off, dedicado aos esportes radicais, vai incorporar a grade com documentários com atividades que têm tudo a ver com o verão, como o Quatro Remos e A Vida que Eu Queria, sobre surfe, que vão ao ar no dia 22, às 19h30 e às 22h30, respectivamente.