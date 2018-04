'Hairspray' traz Travolta no papel de uma dona de casa comédia

"Tá bom. Eu aceito. Afinal, as mulheres sempre recebem papeis ótimos em musicais." A frase não é de nenhuma diva de Hollywood diante de um papel semelhante ao de Catherine Zeta-Jones em Chicago , mas sim de John Travolta. O astro de Embalos de Sábado à Noite volta a chacoalhar os quadris diante das platéias do mundo. Mas, desta vez, em vez da calça justa e da gola alta, vai usar minissaia e vai se equilibrar em um salto alto sobre os 150 quilos que vai pesar. Para terminar, atenderá pelo singelo nome de Edna Turnblad. Para desespero das fãs, Travolta vive uma dedicada dona de casa norte-americana em seu mais novo filme: Hairspray. Veja também: Trailer O musical, inspirado no sucesso que vem abalando a Broadway já alguns anos, fez a alegria das mais de sete mil pessoas que lotaram a Piazza Grande, o principal cenário do Festival de Cinema de Locarno, no sul da Suíca. Ao lado de Cannes, Veneza e Berlim, este é o festival de cinema mais importante da Europa e, por conseqüência, do mundo. Locarno tem espaço de honra para filmes de arte e para cinéfilo nenhum botar defeito, mas sabe muito bem abrir espaço para o cinemão hollywoodiano. Hairspray foi a escolha perfeita para encerrar a noite desta sexta-feira. Irresistível a cena em que Travolta dança no melhor estilo Ginger Rogers e Fred Astaire, com seu marido(!) Christofer Walken. E foi dificil convencer o astro a aderir à minisaia? "Eu levei só um minuto. Mas os produtores do filme levaram um ano negociando com ele", contou o diretor Adam Shankman. Como fez? "Oras, eu disse o essencial. Que fosse homem ou mulher, o que eu queria era que ele interpretasse um personagem orgulhoso de seu corpo e de si", rebateu o divertidíssimo Shankman. De orgulho ele entende. Shankman è diretor tarimbado e um dos coreógrafos mais prestigiados dos Estados Unidos. Entre os projetos que já comandou, estao Prenda-me se For Capaz (em que fez a coordenacao de coregrafias) e direção de O Pacificador (com o grandão Vin Diesel). E conseguiu cumprir a difícil tarefa de fazer um bom cinema sem a pretensão de ser uma obra de arte definitiva. Contou, claro, com um elenco, de peso, com o perdão do trocadilho. Integram a constelação de Hairspray a peso-pesado Queen Latifah, Michelle Pfiffer, e a mais nova namoradinha da América: Nikki Blonsky, de apenas 19 anos. "Quando eu recebi a noticia de que havia sido aceita para o papel da Tracy, chorei feito criança. Era meu sonho, nossas histórias têm muito em comum", contou a jovem atriz que, até entrar para o elenco do filme trabalhava em uma sorveteria. E por falar nisso, a história de Tracy: Hairspray é de fato o spray para cabelos que patrocina o programa Corny Collins Show. Ha um concurso para eleger a Hairspray Teenager Girl e Tracy acha que jamais será capaz de vencer. Por que? Por que é gorda. Filha de Edna (Travolta), ela é uma típica garota do subúrbio da cidade americana de Baltmore que jamais vai deixar de saborear um brownie para economizar alguns gramas na balança. "Eu vi o musical quando tinha 15 anos e disse: ela sou eu. E no mesmo momento eu quis entrar para o elenco. Controlava toda semana no site do musical se havia sido aberta alguma vaga para fazer o papel da Tracy. Quando eu tinha 16, consegui fazer o teste, mas não passei. Mas não desisti. Aos 17, soube que estavam fazendo testes para o filme e mandei uma fita. Foi então que me ligaram. Até hoje eu não acredito que consegui o papel", conta a garota, que nao ve problema nenhum em ser chamada de "gordinha sensual". "Hairspray é isso tudo. Mais que um filme, mudou minha vida. Porque através dele eu pude afirmar tudo que sempre que acreditei. Uma pessoa não deixa de ser bonita só porque esta acima do peso. E sem contar que o filme fala de outras questões como o racismo." É verdade. Nick ganhou o papel. Mas Tracy não ganha o concurso Garota Hairspray. Quem leva é a gracinha Little Inez (Taylor Parks), uma jovem, talentosa. O único detalhe: ela é negra. E negros estavam proibidos de se apresentarem toda semana no Corny Collins. Justamente no dia do concurso, não poderiam participar. E há que se concordar que ser negro na América dos anos 60 não era a tarefa fácil. É aí que também entra em cena Queen Latifah. A diva negra faz o papel da mãe de Inez. E protagoniza deliciosos números musicais. Michelle Pfeiffer, veja só, é a vila da história, que proíbe que os negros participem. Uma típica loira platinada e boazuda que trabalha no programa de Corny Colins e manipula os votos do público para que sua filha, Amber Von Tussle (Brittany Snow), ganhe o concurso todos os anos. A trama pode não ser das mais revolucionárias, mas o tema do racismo e dos padrões de beleza (que hoje viveram verdadeira camisa-de-força), a forma de Shankman dirigir os números musicais, as canções deliciosas, o elenco e as ótimas piadas fazem de Hairspray (que entra em cartaz no Brasil no fim do mês) uma ótima pedida para uma sessão pipoca em uma tarde de domingo.