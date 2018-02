Haicais do jardim é destaque do 14º festival do Japão O documentário Haicais do Jardim - História de Vida de Chimio Karasawa é um dos destaques do 14.º Festival do Japão, que ocorre hoje no Pavilhão da Imigrantes, no Jabaquara. Com pesquisa de Paula Moura e imagens de Tiago Queiroz, o filme conta a história de Chimio Karasawa, um descendente dos primeiros imigrantes japoneses no Brasil que, aos 93 anos, tem muita história para contar. "O tema do Festival deste ano é Alimentação e Longevidade. E Chimio tem uma trajetória que tem tudo a ver com isso. Conhecê-lo nos fez pensar no que faríamos se chegássemos aos 93 anos. O que teríamos para contar? A história dele nos mostra que a vida pode ser encarada de uma maneira positiva e bem-humorada", contou Queiroz, repórter fotográfico do Estado que prepara, com Paula, a biografia de Karasawa. Haicais do Jardim tem sessão hoje às 11 h e às 17 horas, no Auditório da Área da Terceira Idade. Informações no site: www.festivaldojapao.com