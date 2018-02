Hagar?s Song: registro em dueto de Moran e Lloyd Há seis anos, Jason Moran acompanha o lendário saxofonista Charles Lloyd. Nas palavras do pianista, tem sido um grande aprendizado em paralelo à sua própria banda. Os resultados constam, sem dúvida, entre as grandes parcerias de ícones e prodígios da atualidade (Moran, por sinal, cresce quando toca com ícones e está entre o punhado de músicos que possuem um vasto conhecimento da tradição pianística no jazz - vide Lost in a Dream, em que acompanha o baterista Paul Motian). Três discos e dezenas de shows depois, Lloyd e Moran chegam a Hagar?s Song, o primeiro registro em dueto da dupla, lançado no fim de fevereiro pela ECM.