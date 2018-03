Haendel e Mozart com Maria Bayo A soprano espanhola Maria Bayo fará na sexta e no domingo recitais ao lado da Orquestra do Teatro São Pedro, regida pelo maestro Roberto Duarte. Uma das principais cantoras líricas da atualidade, ela esteve no Brasil há dois anos como solista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, quando interpretou programa dedicado a zarzuelas, a opereta espanhola - e, desta vez, mostra uma faceta diferente de seu talento.