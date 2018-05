Hackers atacam site da produtora de jogos Electronic Arts

A Electronic Arts (EA) é a mais recente vítima em uma onda de ataques pela Internet contra empresas de videogames. Na semana passada, a Sega afirmou que dados de 1,3 milhão de clientes foram roubados, enquanto a Sony ainda está lidando com uma grande invasão de segurança que compromenteu informações pessoais de mais de 100 milhões dos usuários de suas plataformas de videogames em abril.

A EA não estava imediatamente disponível para comentar o assunto. Nenhum grupo de hackers assumiu imediatamente a responsabilidade pelo ciberataque.

A produtora de videogames publicou uma série de perguntas e respostas no seu site a respeito do incidente, que afetou um servidor do seu estúdio Bioware em Edmonton, no Canadá. O site hackeado é ligado ao jogo de fantasia "Neverwinter Nights".

A empresa disse que dados de cartões de crédito ou números de previdência social não foram roubados, mas outras informações confidenciais podem ter sido acessadas pelos hackers.

"Nossa investigação mostra que informações como nomes de usuário, senhas encriptadas, endereços de postagem e e-mail, números de telefone, números de registro de CDs e datas de nascimento que constavam nas contas de usuários cadastrados no servidor do jogo Neverwinter Nights podem ter sido comprometidas", disse a empresa em seu site.

(Reportagem de Liana B. Baker)