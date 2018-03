Hacker diz que ficou viciado em bisbilhotar vida de celebridades

Mas Christopher Chaney, de 35 anos, disse que nunca teve a intenção de vender ou divulgar as informações, incluindo fotos de celebridades nuas que acabaram chegando ao restante da Internet.

"Tudo começou como curiosidade e se transformou no vício de ver os bastidores do que estava acontecendo com estas pessoas que você vê em telas grandes todos os dias", disse Chaney à afiliada da Fox WAWS, na Flórida.

"Fiquei quase aliviado há meses quando eles vieram e tomaram meu computador... Porque eu não sabia como parar", disse.

Chaney enfrentou 26 acusações na quarta-feira por crimes relacionados à Internet contra celebridades de Hollywood após uma investigação de 11 meses do FBI batizada de "Operação Hackerazzi".

As vítimas incluem a estrela Johansson, de "Homem de Ferro 2", que teve fotos de topless vazadas para a Internet em setembro, e a atriz Mila Kunis, de "Cisne Negro", vista tomando um banho de espuma.

(Reportagem de Jill Serjeant)