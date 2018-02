Hábito da TV por demanda dobra em 1 ano

Prole

Fátima (Fernanda Torres) vai surtar no próximo episódio de Tapas & Beijos com os filhos de Armane (Vladimir Brichta). O amado leva toda a prole para passar uns dias com o casal, e ela, a fim de agradar, acaba entrando no clima de bagunça.

Destino Salvador, obra da O2 Films para a HBO, já tem orçamento aprovado pela Ancine, no valor de R$ 5.793.319,00. A grande maioria (R$ 5.503.653,05) vem do Artigo 39, que permite ao canal trocar o pagamento de impostos ao governo por investimento em produções nacionais.

Destino Salvador é a 3ª temporada da série Destino, que a O2 faz para a HBO no Brasil. A primeira foi em São Paulo e a segunda, no Rio.

Por falar em produção nacional, o Cartoon lança nesta segunda-feira a mais nova animação brasileira, Irmão do Jorel, fruto de um pitching (concurso) vencido por Juliano Enrico, anos atrás. De lá para cá, Juliano virou VJ da MTV Brasil, o canal acabou e o programa do Cartoon só agora chega à tela. No ar às segundas, às 20h45.

Irmão do Jorel, nova animação do Cartoon, é o caçula de uma excêntrica família de acumuladores que mora numa casa com pinta de anos 80. Jorel é irmão do garoto mais popular da escola e sempre descobre um jeito absurdo de sair da sombra do irmão famoso.

Em tempo: o Cartoon Network tem planos de levar o Irmão do Jorel a toda a América Latina dentro de curto prazo.

Robinho se senta na bancada do CQC nesta segunda-feira, na Band, ao lado do santista Marcelo Tas.

Televisão em 3 Tempos, livro de Elmo Francfort que celebra os 64 anos da TV no Brasil, divide a trajetória do veículo em três etapas: a inauguração, em 1950, a TV em cores, em 1972, e a chegada da TV digital, em 2007.

Da coleção Pró-TV,Televisão em 3 Tempos terá lançamento com autógrafos no sábado, dia 27, a partir das 15 h, na Biblioteca Latino-Americana Victor Civita, no Memorial da América Latina. Todos os canais são contemplados no livro.