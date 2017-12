´Há muito cinza e verde em São Paulo´, diz David Lloyd "São Paulo é muito cinza e muito verde", afirmou neste sábado o desenhista inglês David Lloyd, em tarde de autógrafos na Fnac Pinheiros. No Brasil para pesquisar as imagens da cidade de São Paulo e dar continuidade à série de livros Cidades Ilustradas da editora Casa XXI, o co-autor da história em quadrinhos V de Vingança declarou suas primeiras impressões sobre a metrópole. "Apesar de muitos paulistas não acharem, há muito verde em São Paulo. Tenho recebido muitas informações sobre a cidade, algumas boas, outras ruins. Mesmo assim, percebo enormes quantidades de otimismo" descreveu Lloyd sobre a cidade, pela qual passeou desde que chegou na sexta-feira, dia 18. Lembrando seu trabalho na DC Comics, disse que jamais teve problemas parecidos com os de seu ex-parceiro Alan Moore, escritor original de V de Vingança. Moore é seguramente um dos maiores nomes na indústria de quadrinhos e conhecido por sua equivalente excentricidade. "Eu acho que Alan tentava fazer com que houvesse algo no contrato [de trabalho] que não havia antes, mas que ele achava que deveria estar" - disse Lloyd. "Tudo que você tem que fazer em um trabalho tem que estar no contrato feito com a editora", declarou. Perguntado se iria mostrar as cores de São Paulo, Lloyd disse que dependia dos editores, uma vez que inicialmente a idéia inicial era a produção de um livro em branco e preto. Um dos editores da Casa XXI, respondeu: "Sempre escolhemos a liberdade do autor. Temos uma aversão a qualquer tipo de censura". Assim, cores, tão visíveis aos olhos de um estranho à cidade, certamente aparecerão na obra. Seu lançamento está previsto para o segundo semestre de 2007. O desenhista ficou mundialmente famoso com a obra de sóbrio teor anarquista V de Vingança, lançado em 1988. Antes disso, no início da década de 1980, desenhou personagens como Night Raven, Hulk e Dr. Who. Mais tarde, na década de 90 fez participações especiais desenhando a revista Hellblazer junto de Grant Morrison, escritor que tornou famoso o soturno personagem John Constantine. David Lloyd ainda fará uma palestra nesta segunda-feira, 27, na Universidade Mackenzie, voltada para os alunos de Arquitetura e Urbanismo. Aberta também ao público, a palestra será a partir das 20h no auditório do prédio 9.