Há dias do Carnaval, tradicional bloco do Rio é despejado A menos de duas semanas do início do Carnaval, um dos mais tradicionais e antigos blocos do Rio de Janeiro, o Cordão do Bola Preta, foi despejado de sua sede no centro do Rio de Janeiro nesta terça-feira. Afundado há anos numa crise financeira, o bloco vinha tentando evitar o despejo promovendo campanhas de arrecadação de recursos e bailes semanais. A dívida do Cordão do Bola Preta está estimada em, no mínimo, 1 milhão de reais, entre atrasos no pagamento do IPTU e no condomínio. A sede do bloco foi lacrada e os móveis foram levados para uma sala, também localizada no centro do Rio de Janeiro. A direção do bloco informou que os bailes semanais foram suspensos, mas, em princípio, os desfiles programados para 25 de janeiro e 2 de fevereiro, sábado de Carnaval, estão mantidos. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)