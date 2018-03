Há 11 anos, guitarrista foi para hospital Birdstuff, o baterista do Man... or Astro-Man?, diz que a última passagem no Brasil, em 2001, foi "triste", e explica por quê. "Nosso guitarrista teve um piripaque e foi parar no hospital", conta. "Foi um momento triste, porque eu tava adorando São Paulo, a arquitetura modernista, o pique louco de uma metrópole imensa."