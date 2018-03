Há 10 anos o YouTube iniciava uma revolução no entretenimento

Jawed Karim se colocou na frente de elefantes no zoológico e fez um vídeo dele próprio dizendo que o mais legal naqueles animais era que eles tinham trombas realmente grandes. No dia 23 de abril de 2005, ele postou esse vídeo banal de 18 segundos numa plataforma desenvolvida por ele e pelos amigos Steve Chen e Chad Hurley - os três eram ex-funcionários da empresa PayPal - e que se tornaria o bem-sucedido e revolucionário YouTube.

O que Karim fez no vídeo Me at the Zoo, ainda disponível e que foi visualizado por nada menos do que 19 milhões de pessoas, é repetido diariamente por moradores de 75 países. A cada minuto, segundo informações da empresa, são carregadas 300 horas de vídeos - de cachorro, gato e criança, receitas, clipes, filmes, desenhos, comerciais antigos, debates, shows históricos ou atuais , dicas sobre como trocar pneu, fralda, lâmpada, consertar o celular, etc. - gravados profissionalmente ou não, assistidos e compartilhados por milhares de pessoas ao redor do mundo - levando ainda milhares de anônimos a conquistarem seus 15 segundos de fama quando o vídeo se torna viral.

Produções independentes que dificilmente encontrariam seu público também estão tirando bom proveito da plataforma de entretenimento. Editoras divulgam seus booktrailers lá e se beneficiam da forcinha que seus leitores dão ao postarem vídeos em que comentam suas leituras.

Tamanha foi a aceitação que a empresa logo despertou o interesse de gigantes da área de tecnologia. Em 2006, o Google arrematou o YouTube por US$ 1,6 bi. Hoje, o site tem mais de um bilhão de usuários e, ainda de acordo com as estatísticas oficiais, o número de horas que as pessoas passam lá mensalmente cresce 50% a cada ano, impondo um grande desafio sobretudo para a televisão.

Relembre os dez vídeos mais populares do YouTube

1. Gangnam Style, de Psy

Com mais de 2,2 bilhões de visualizações, este clipe do rapper coreano, no ar desde julho de 2012, é o vídeo mais visto da história do Youtube

2. Baby, de Justin Bieber com Ludacris

Desde 2010, já foram mais de 1,1 bi visualizações

3. Party Rock Anthem, de LMFAO com Lauren Bennett e GoonRock

Lançado em março de 2011, teve 818 milhões visualizações

4. Dark Horse, de Katy Perry com Juicy J

O clipe lançado em 2014 teve quase o mensmo número de acessos que o terceiro colocado

5. Charlie bit my finger - again!, de Harry e Charlie Davies-Carr

Vídeo caseiro no ar desde 2007 e que mostra um bebê mordendo o dedo do irmão teve mais 811 milhões de visualizações

6. Love the Way You Li, de Eminem com Rihanna

Desde 2010, vídeo foi visto 811 milhões de vezes

7. On the Floor, de Jennifer Lopez com Pitbull

O vídeo do single lançado em 2011 teve mais de 809 visualizações

8. Waka Waka (This Time for Africa), de Shakira com Freshlyground

Música oficial da Copa de 2010 rendeu ao vídeo mais de 806,6 milhões de acessos

9. Roar, de Katy Perry

De 2013 para cá foram mais de 800,3 milhões de visualizações

10. Gentlemen, de Psy

Menos viral do que o primeiro hit do rapper, vídeo foi visto 796,5 milhões de vezes

Atualização. Se esta lista fosse feita na manhã desta quinta-feira, dia 23, aniversário do portal, ela seria um pouco diferente. Psy e Justin Bieber continuariam no topo, mas Katy Perry ocuparia o terceiro e o quarto lugar e seria seguida por LMFAO, Eminem, Shakira, Psy, Jennifer Lopez e Charlie.

(ATUALIZADA DIA 23/3, ÀS 13H)