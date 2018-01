H4cktivism0.odf Terminou em setembro a primeira temporada de Mr. Robot, uma série da emissora USA que foi aclamada pela crítica e está para ser exibida no Brasil pelo canal Space. A aceitação praticamente unânime é ainda mais notável quando sabemos o nível de exigência do público-alvo – até Edward Snowden afirmou estar impressionado com a tecnologia retratada na série e disse ser fã do programa.