Gwyneth Paltrow é mulher mais bem vestida do ano pela People

A atriz vencedora do Oscar, de 39 anos, esposa do vocalista do Coldplay, Chris Martin, liderou a lista das mais estilosas do ano, que incluiu também a esposa do príncipe William, Kate Middleton, a estrela do R&B Rihanna, e a família Kardashian, do reality show de TV.

A People disse que a lista foi compilada após pedir a participação dos 42 milhões de leitores da revista, de seus editores e de blogueiros de moda.

Enquanto Paltrow ganhou o título de mais bem vestida, Kate Middleton --formalmente conhecida como a Duquesa de Cambridge-- foi nomeada a mulher com o melhor estilo clássico.

A estilista de Paltrow, Elizabeth Saltzman, disse à People que a atriz não era uma escrava de tendências. "Ela tem um uniforme. É simples, não exagerado", descreveu Saltzman.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Emma Stone, a estrela de 23 anos de "O Espetacular Homem-Aranha" e "Histórias Cruzadas", foi escolhida como a que tem o melhor estilo no tapete vermelho, enquanto a cantora Rihanna foi elogiada por tomar mais riscos em suas escolhas de moda.

As atrizes Jessica Alba (melhor de jeans), Jennifer Lawrence (melhor entre as menores de 25 anos) e Reese Witherspoon (melhor grávida) também entraram no top 10, junto com a modelo australiana Miranda Kerr.

Entre os homens, as honras foram para os atores Andrew Garfield, Brad Pitt, Colin Firth, Robert Pattinson, Chris e Liam Hemsworth e o cantor Jay-Z.

(Reportagem de Jill Serjeant)