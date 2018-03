Gwyneth Paltrow chega às paradas musicais britânicas

Impulsionada por sua participação na série de televisão "Glee", que estreou nesta semana no Reino Unido, a atriz de 38 anos, ganhadora de um Oscar, ocupa a 24a posição na lista com uma versão da canção "Singing in the Rain/Umbrella", e também a 29a colocação com uma regravação de "Forget You", de Cee Lo Green.

Junto com uma terceira canção da qual ela também participa, as gravações de Paltrow já venderam mais de 100 mil cópias, segundo dados antecipados na quarta-feira pela Official Charts Company. As posições finais no ranking serão confirmadas no domingo.

A cantora Adele deve manter sua liderança com "Someone Like You", que ela apresentou na semana passada na cerimônia dos Brit Awards.

(Reportagem de Mike Collett-White)