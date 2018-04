Gwyneth Paltrow apresentará humorístico de TV 'Saturday Night Live'

Gwyneth Paltrow vai apresentar o programa de humor Saturday Night Live (SNL) pela terceira vez no dia 15 de janeiro, ao lado do rapper Cee-Lo Green, que será o músico convidado. A atriz está tentando se promover como cantora por conta de seu novo filme, Country Strong.

Paltrow ganhou uma nova legião de fãs quando cantou uma versão do hit do rapper, Forget You, em um episódio de novembro do seriado musical Glee. Depois do anúncio do SNL nesta terça-feira, 4, cresceu a especulação em sites de fãs de que Paltrow poderá cantar com Cee-Lo no programa.

A atriz disse à Reuters em dezembro que ainda não tinha sido apresentada a Cee-Lo. O rapper elogiou publicamente a versão da atriz para sua canção.

No filme Country Strong, Paltrow interpreta uma cantora de música country que faz uma turnê de retomada de carreira, descrevendo sua luta contra o abuso do álcool e das drogas.