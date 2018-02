GVT lança nova plataforma com videoclipes

Depois dos filmes sob demanda na TV paga, chegou a vez da música. A GVT lançará na segunda o GVT Music, serviço de streaming em que é possível ouvir músicas e videoclipes, além de dez shows por mês. O lançamento tem semelhanças com serviços dos sites Spotify e Deezer. Por enquanto, ficará restrito a assinantes da operadora. O GVT Music pode ser acessado por aparelhos de TV, smartphones, tablets e computadores. Na lista de canções e vídeos disponíveis, estão cantores brasileiros e estrangeiros. Para o mercado nacional, haverá curadoria, e os artistas do País serão divididos em categorias de gênero, como samba e sertanejo.

da reprise de A Viagem, que termina hoje no Viva, devem estar esquecidos. No começo desta semana, 68% dos que acessaram as páginas de novelas no site do canal procuraram pelos resumos da trama, exibida em 1994.

The Walking Dead continuará a ser exibida no Brasil 24 horas após a transmissão nos EUA. A segunda parte da quinta temporada da série começa em 9 de fevereiro, às 22h30, na Fox.

Já a nova temporada de Elementary, que teve início em outubro na rede norte-americana CBS, será exibida em março pelo Universal Channel.

Raza Jaffrey, vista na série Smash, estará na terceira fase de Elementary.

Os fãs de ficção científica vão poder assistir em tela de cinema às séries e realities Star Trek, Face Off, Defiance e Ghost Hunters. O canal Syfy fará sessões para os participantes da 8º Campus Party, que acontece de 3 a 8 de fevereiro no São Paulo Expo. As projeções serão sempre à meia-noite.

A TV Cultura vai transmitir em tempo real por seu site o seminário Reforma Política Já, previsto para o dia 29, das 8h às 14h. Por enquanto, a presença do ex-ministro do STF Carlos Ayres Brito está confirmada no evento.

Peppa, Doki e Luna, estrelas do Discovery Kids, vão inspirar brincadeiras em uma estrutura que o canal vai montar este fim de semana em Ubatuba. Nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, o evento será em Juquehy. Na edição passada, em Santos, 29 mil crianças participaram das atividades.

Para reforçar a lembrança do fim do sinal analógico, a Rede Vida, que esta semana alcançou a transmissão digital em 250 cidades, criou um programa de 1 minuto em que a apresentadora Lara Monteiro ensina o público a sintonizar os aparelhos na frequência.

Ela tem a força

Parece que todos estão ajudando a carregar o cantor Solimões, dupla de Rio Negro, também na foto. Na verdade, Sabrina Sato, que malha até de madrugada, segurou o moço sozinha na gravação de seu programa, que vai ao ar na Record, neste sábado.