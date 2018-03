Guy Ritchie quer transformar HQ 'The Gamekeeper' em filme

O diretor britânico Guy Ritchie pretende dirigir a versão cinematográfica da história em quadrinhos The Gamekeeper, desenhada por ele próprio para a Virgin Comics. O filme será distribuído pela Warner Bros e terá Joel Silver como produtor, informou a revista norte-americana Variety. A história em quadrinhos que tem como protagonista o super-herói Gamekeeper estará disponível apenas no próximo mês de outubro, no entanto, já é possível vê-la desde maio desse ano em versão digital, graças à tecnologia Planetwide Medias Comic Book Creator. Gamekeeper narra a épica história de Brock, um enigmático guarda que trabalha em uma tranqüila residência escocesa e conhece perfeitamente o comportamento de todas as espécies animais. Em um dado momento alguns mercenários invadem sua casa e assassinam seu filho. Tomado pela vingança, Brock vai em busca do assassino de seu filho e descobre que no fundo a selva urbana não é muito diferente da natural. Neste momento Ritchie está dirigindo RocknRolla, um filme policial, produzido pela Dark Castle Entertainment de Joe Silver, no mesmo estilo de Snatch - Porcos e Diamantes (2000) e Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes (1998), ambos com roteiro e direção de Ritchie.