Gus Van Sant vai à disputa em Berlim Dois filmes norte-americanos, uma produção coreana e outra latina vão disputar o Urso de Ouro com longas europeus no Festival de Berlim, que ocorrerá entre 7 e 17 de fevereiro. Terra Prometida, de Gus van Sant, com Matt Damon, e a animação em 3D The Croods, de Kirk De Micco e Chris Sanders, dublada por Nicolas Cage, estão no páreo com Gloria, do chileno Sebastián Lelio, e com o filme coreano Nugu-ui Ttal-do Anin, de Hong Sangsoo. Na mostra competitiva serão exibidos ainda os longas Paradies: Hoffnung, de Ulrich Seidl, coprodução Alemanha e Áustria, e o romeno Polizia Copilului, dirigido por Clin Peter Netzer. / EFE