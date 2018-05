Guris tocam com a Juilliard School amanhã

"A apresentação faz parte da parceria da Juilliard School pelo segundo ano consecutivo com a Santa Marcelina Cultura, organização social da Secretaria de Estado da Cultura, que faz a gestão do Guri na capital e Grande São Paulo. A iniciativa também conta como o patrocínio do Consulado Geral dos Estados Unidos da América e da ISA-CTEEP (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista)."

De acordo com comunicado, "o concerto tem início com as peças Humoresque Op. 10 , nº2, do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovsky, Simple Symphony, do britânico Edward Benjamin Britten, e Nothing Else Matters, do grupo de rock Metallica. A obra ganha arranjo especial da regente Aline Sardão. Em seguida, o grupo interpretará a sequência Allegro, Adágio e Allegro (Concerto para Cordas), do italino Vivaldi, e Der Messias, do alemão Händel. Para encerrar, os músicos apresentarão a obra Allegro con fuoco, do compositor romântico Dvorak."

Orquestra de Cordas do Guri e Quinteto de Cordas da Juilliard School

Amanhã às 15h

CEU Casa Blanca

Rua João Damasceno, s/n - Vila das Belezas

Faixa Etária: livre

Gratuito