Günter Grass lança diário do ano da reunificação alemã

O Prêmio Nobel de Literatura Günter Grass lançará no final de janeiro, seu diário do ano da reunificação alemã, sobre a qual teve e segue tendo uma atitude crítica, informou a editora Steidl. "Unterwegs von Deutschland nach Deutschland" (No caminho da Alemanha à Alemanha) é o título do livro que recolhe as anotações de Grass de 1990, anunciado no catálogo de novidades da Steidl para o primeiro trimestre de 2009. Durante 1990, que teve seu ponto culminante em 3 de outubro quando se selou a reunificação da Alemanha, Grass percorreu constantemente as duas partes do país e em várias ocasiões manifestou sua convicção de que uma reunificação rápida traria decepções e desconfiança a longo prazo. O catálogo da Steidl inclui alguns extratos do livro que documenta essa postura de Grass, que mais tarde encontraria expressão literária em seu romance "Um Campo Vasto", de 1995.