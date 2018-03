Guns N´Roses deve se apresentar no Rio em abril

Cancelado no domingo por conta do temporal que caiu no Rio, o show do Guns N´Roses na Praça da Apoteose deverá ser remarcado para o início do mês de abril. A data não está fechada ainda. As informações foram dadas nesta segunda, 15, pela empresa Time For Fun, que organiza o braço brasileiro da turnê "Chinese Democracy".

A apresentação estava marcada para as 22h de ontem e começaria depois da exibição de três bandas de abertura. Por volta das 19h foi suspensa porque o palco cedeu em decorrência da chuva forte. Algumas pessoas da produção se machucaram, mas sem gravidade. O público que já estava na Apoteose à espera da apresentação não se feriu.

O vocalista do Guns N''Roses, Axl Rose, chegou a divulgar em seu Twitter ainda no domingo que havia a possibilidade de o show acontecer hoje à noite; no entanto, segundo a Time For Fun, o palco não pôde ser reconstruído.

A empresa informou que as pessoas que têm ingresso poderão usá-lo para o show de abril. Quem não quiser ou não puder comparecer na nova data será ressarcido.

Amanhã, o grupo se apresenta em Porto Alegre. Um voo foi fretado para que os equipamentos chegassem a tempo para a montagem, no estacionamento da FIERGS (Av. Assis Brasil, 8787).

O Guns N´Roses não toca no Rio desde 2001. No Brasil, a turnê já passou por Belo Horizonte, Brasília e São Paulo.