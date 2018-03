Guns N' Roses toca em SP; confira a agenda cultural

Guns N’ Roses se apresenta neste sábado, 13, no Parque Antártica na turnê do disco 'Chinese Democracy’, que ao ser lançado foi massacrado pela crítica. Os paulistanos podem conferir ainda o show do Otto 'Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos', um dos melhores álbuns do ano passado, nesta sexta, 12, e sábado, no Auditório Ibirapuera. No teatro, é possível assistir desde a última quinta-feira a peça As Meninas, no Teatro Cultura Artística, com texto de Maitê Proença. No cinema, estreia 'Ilha do Medo', de Martin Scorsese, com Leonardo DiCaprio. Confira outras opções para se divertir no fim de semana:

