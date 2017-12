Guns N? Roses fará cinco shows em março no Brasil

É a primeira apresentação do Guns N?Roses no Brasil em 9 anos - a banda esteve no País para o Rock in Rio 2001. Eles reiniciam a turnê mundial do disco "Chinese Democracy" no dia 13 de janeiro em Winnipeg, no Canadá. O excêntrico Axl Rose, o vocalista e compositor, é o dono do Guns N? Roses. Mas a banda que volta após 9 anos, é bem diferente. Os guitarristas Robin Fink (do Nine Inch Nails) e Buckethead foram trocados por DJ Ashba e Bumblefoot. O baterista Brian Mantia (ex-Primus) foi substituído por Frank Ferrer. E foram incorporados ao grupo o "multi-instrumentista" Chris Pittman e o violonista Richard Fortus. Daquele Guns que esteve aqui há 8 anos, retornam o baixista Tommy Stinson e o tecladista Dizzy Reed.

A banda, segundo sua assessoria, vendeu cerca de 100 milhões de discos em todo o mundo (43 milhões só nos Estados Unidos). Lançado em novembro de 2008, Chinese Democracy veio 18 anos depois do disco anterior do Guns, e chegou ao topo das paradas - mas foi visto com reservas pela crítica. O álbum de estreia do Guns, Appetite for Destruction, de 1985, foi considerado um dos 20 melhores álbuns daquela década em lista da revista Rolling Stone. Fez história no rock com sua mistura de heavy metal setentista com punk, e baladas ácidas, tipo Sweet Child O? Mine e Welcome to the Jungle. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.