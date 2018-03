Gullar recebe prêmio Scliar O poeta Ferreira Gullar vai receber na quinta-feira o troféu da primeira edição do Prêmio Moacyr Scliar, criado pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da Cultura e realizado pelo Instituto Estadual do Livro (IEL). A premiação acontece às 18h30, no Espaço Cultural Eliseu Visconti da Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Além de Gullar, que venceu por Em Alguma Parte Alguma, o evento contará com a presença do governador gaúcho, Tarso Genro. O livro vencedor terá uma edição especial de 5 mil exemplares, que será distribuída a bibliotecas públicas e pontos de cultura.