Guitarrista Eddie Van Halen vai passar por testes médicos O guitarrista Eddie Van Halen está passando por testes por um problema médico não revelado, o que fez com que sua banda, o Van Halen, remarcar quatro shows nos Estados Unidos, disse nesta segunda-feira um porta-voz da empresa que promove a turnê. Van Halen lutou contra o câncer e contra o álcool no passado, mas o comunicado não mencionou o seu problema atual. "De acordo com o médico de Eddie Van Halen, ele vai passar por uma bateria de amplos testes médicos para determinar um diagnóstico acurado e os procedimentos médicos recomendados", diz o texto. Van Halen, 53, é um dos fundadores do grupo que leva o nome, junto do seu irmão, Alex, e toca guitarra e teclado. A banda teve vários sucessos, como "Runnin' with the Devil" e "Panama", depois de iniciar a carreira no fim da década de 1970.