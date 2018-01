Guitarrista dos Rolling Stones se recupera após cirurgia Ronnie Wood, guitarrista dos Rolling Stones, está se recuperando após uma operação de hérnia na semana passada, informou um porta-voz nesta terça-feira. Wood, 60, se feriu durante a turnê mundial da banda, que foi de 2005 a 2007, mas adiou a cirurgia até depois do Natal. "Foi uma operação planejada. Aconteceu logo depois do Natal. Isso foi muito bem. Ele agora está apenas descansando em casa, se recuperando com sua família", afirmou um porta-voz de Wood. A turnê "Bigger Bang" se encerrou em Londres em agosto passado e colocou os Rolling Stones no livro dos recordes pelo maior êxito em uma turnê, com 437 milhões de dólares.