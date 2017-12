Guitarrista do Queen vira reitor de universidade em Liverpool Brian May, guitarrista da banda britânica Queen e que este ano completou um doutorado em astrofísica, foi nomeado o próximo reitor da Universidade John Moores de Liverpool. May, que irá assumir o posto no começo de 2008, virou membro honorário da universidade este ano, em reconhecimento a sua contribuição às artes e às ciências com seu livro "Bang! The Complete History of the Universe" (Bang! A história completa do universo). A universidade disse que a decisão é uma homenagem a May, 60 anos, que terminou seu doutorado após abandonar os estudos na juventude para seguir a carreira de músico. May disse em um comunicado que a nova posição é uma honra e um grande desafio. May estudava astrofísica no Imperial College de Londres quando formou a banda Queen com o vocalista Freddie Mercury e o baterista Roger Taylor em 1970. Depois da morte de Mercury em 1991, May, autor de clássicos da banda como "We Will Rock You" e "Fat Bottomed Girls", gravou vários álbuns solo com a Brian May Band. Ele publicou "Bang! The Complete History of the Universe" com Patrick Moore e Chris Lintott. O livro foi publicado no ano passado. May será o quarto reitor da universidade e segue Cherie Booth, mulher do ex-premiê Tony Blair. Ela ocupou o cargo de 1999 a 2006. (Por Belinda Goldsmith)