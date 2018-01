Guitarrista do Queen vira reitor de universidade em Liverpool

O guitarrista do Queen, Brian May, foi nomeado chanceler da Universidade John Moores, em Liverpool. May, de 60 anos, substituirá Cherie Blair, mulher do ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair. No cargo de chanceler, May presidirá cerimônias de graduação e representará a universidade em ocasiões especiais. "É como uma homenagem pelo grande interesse que ele tem demonstrado em relação à natureza do nosso universo", disse Mike Bode, diretor do Instituto de Pesquisa de Astrofísica da Universidade de Liverpool. "Com pouco mais de 20 anos, May teve uma escolha muito difícil a fazer - optar pela ciência ou pela música. Ele escolheu a música, mas nunca se esqueceu da ciência", afirmou Bode. No ano passado, May recebeu um título honorário por sua contribuição à astronomia e para o entendimento público da ciência. Tese Também no ano passado, May concluiu sua tese de PhD no Imperial College, em Londres, 36 anos depois de abandonar os estudos para se juntar à banda Queen. O músico fez trabalhos de observação astronômica em Tenerife, nas Ilhas Canárias (Espanha), onde estudou a formação de "nuvens de poeira zodiacal". A tese recebeu o nome de "Velocidades Radiais na Nuvem de Poeira Zodiacal". Recentemente, o guitarrista publicou um livro de astronomia em parceria com o astrônomo e apresentador de um programa da televisão britânica Patrick Moore. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.