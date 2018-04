Guitarrista do Queen entrega tese de PhD após 36 anos

O guitarrista Brian May entregou sua tese de PhD em astronomia nesta sexta-feira, 36 anos depois de abandonar os estudos para se juntar à banda Queen. O músico fez trabalhos de observação astronômica recentemente em Tenerife, nas Ilhas Canárias (Espanha), onde estudou a formação de "nuvens de poeira zodiacal". O assunto forma a base da tese de 48 mil palavras para o Imperial College de Londres, onde May - de 60 anos - estudava antes de se juntar ao Queen. "Foi o maior período sábatico já registrado. Na época, foi uma decisão difícil deixar meus estudos pela música", disse o guitarrista. "Estou muito orgulhoso por estar aqui hoje", acrescentou. "Astronomia sempre foi meu interesse." May entregou a tese, chamada "Velocidades Radiais na Nuvem de Poeira Zodiacal", para o chefe de astrofísica do Imperial College, o professor Paul Nandra. O guitarrista deve discutir a tese com um painel de examinadores no dia 23 de agosto, de acordo com seu porta-voz. Os resultados deverão ser conhecidos logo depois desta data. "Se eu fracassar, será grande", disse May. "Será um fracasso muito público com toda esta divulgação." O guitarrista também prepara um concerto para marcar a inauguração de um telescópio em um observatório astronômico em Tenerife, onde completou os estudos em julho. "Não tenho dúvidas de que Brian May teria tido uma brilhante carreira em ciências, se tivesse completado seu PhD em 1971", disse o astrofísico Garik Israelian, que trabalhou com May em Tenerife. "No entanto, como fã do Queen, fico feliz que ele tenha deixando a ciência temporariamente", acrescentou. May fez suas primeiras observações astronômicas para sua tese no Observatório del Teide, em Tenerife, em 1971, antes do sucesso com o Queen. Recentemente, o guitarrista publicou um livro de astronomia em parceria com o apresentador de um programa da televisão britânica Patrick Moore. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.