Guitarrista do Queen conclui doutorado abandonado há 30 anos

O guitarrista e compositor Brian May concluiu seu doutorado em astrofísica - três décadas depois de ter deixado de lado a vida acadêmica para iniciar uma carreira de sucesso na lendária banda de rock Queen. O músico britânico defendeu na noite de quinta a tese Velocidades Radiais na Poeira Zodiacal. A banca aprovou o trabalho de May. Ele deverá receber o grau de doutor em uma cerimônia marcada para maio do ano que vem no Royal Albert Hall, em Londres. Segundo ele, a defesa da tese foi tão excitante quanto qualquer show para a platéia lotada. "Estou me sentindo rejuvenescido. Não sei dizer quanto de peso isso tira da cabeça", comentou. May estudava astrofísica no Imperial College quando começou a tocar com Freddie Mercury e Roger Taylor no Queen, em 1970. Ele abandonou o doutorado quando a banda começou a fazer sucesso. Com o passar dos anos, o Queen tornou-se uma das maiores bandas da história do rock, emplacando sucessos como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e Love of My Life, entre tantos outros. Mas May não perdeu o interesse pela astronomia. No ano passado, ele foi co-autor de um livro intitulado Bang! The Complete History of the Universe (Bang! A História Completa do Universo, em tradução livre).