Guitarrista do Pearl Jam diz que empresas são chave para o clima

OSLO, 30 de março (Reuters Life!) - Enquanto muitas pessoas sonham em se tornar astros de rock, o guitarrista do Pearl Jam, Stone Gossard, diz que estar tentando ser mais um empreendedor para ajudar a desacelerar o processo de mudanças climáticas.

A banda norte-americana, que já vendeu 60 milhões de álbuns desde 1991, anunciou nesta segunda-feira estar investindo 210 mil dólares no plantio de árvores no Estado de Washington para absorver as estimadas 7 mil toneladas de dióxido de carbono ligadas à sua turnê de 32 dias em 2009.

"O Pearl Jam é uma banda mas também somos um negócio", disse à Reuters o guitarrista Gossard em entrevista telefônica.

"Estamos nos vendo como uma empresa em Washington, uma empresa regional que está reconhecendo seus rastros de carbono e esperando inspirar outras empresas."

Muitos músicos famosos tem buscado aumentar a conscientização sobre o aumento nos riscos das mudanças climáticas, muitas vezes plantando árvores, e culminando nos concertos "Live Earth" em julho de 2007, que percorreu sete continentes.

Mas Gossard, 43 anos, disse que a inspiração ligada às celebridades muitas vezes tem vida curta. "A idéia de uma celebridade é fantástica em termos de aumentar a conscientização por um dia ou uma semana, mas precisa ser uma política empresarial consistente no longo prazo", disse ele.

Ele disse que existem bons argumentos empresariais para investir em medidas climáticas --apesar de as pesquisas de opinião nos Estados Unidos revelarem uma crença cada vez menor do ser humano como causa do aquecimento global. A legislação para a redução da emissão de carbono está estagnada no Senado norte-americano.

"É realizável. Não irá matar a sua empresa e irá aumentar a habilidade de sua empresa em vender o que estiver vendendo por ser bom gestor da terra", disse ele.

Gossard disse que os investimentos do Pearl Jam tinham como objetivo compensar o carbono usado pela banda em combustíveis fósseis ligados a navios, caminhões, aviões, hotéis, assim como emissões estimadas de 480 mil fãs que viajaram e voltaram de seus shows em 2009.