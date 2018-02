Guitarrista do Guns N' Roses confessa ser viciado em chocolate

O guitarrista do Guns N' Roses Dizzy Reed confessou nesta quarta-feira ser viciado em chocolate, durante uma feira sobre a sobremesa na capital mexicana, que será realizada entre 23 e 25 deste mês. Durante o ato, Reed degustou diversos chocolates mexicanos, como um com tamarindo, outro de flor da Jamaica, outro de ovos, outro de chiclete, e dois com 95% de cacau. "Acho que, se todo o mundo comesse chocolate, o mundo seria um lugar melhor", afirmou, e brincou dizendo que o motivo pelo qual estava na cidade era porque tinha encontrado uma nota de chocolate, como no filme "A Fantástica Fábrica de Chocolate". Durante o evento, Reed negou que a banda original vá se reunir este ano para uma turnê, e admitiu que muitos dos ex-integrantes sequer se falam. Reed confessou que está preparando um disco solo, mas não deu muitos detalhes. Sobre o novo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse estar felizes com as mudanças que se aproximam.