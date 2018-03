Guitarrista do Aerosmith afirma que banda não acabou

Perry disse em um comentário no site twitter, ontem, que o Aerosmith não está se dividindo, mas "procurando um novo vocalista para trabalhar".

Há especulações sobre o futuro da banda e de seu vocalista, Steven Tyler. O vocalista teria dito que considera uma carreira-solo. Perry escreveu que um dos membros da banda "está fazendo seu próprio trabalho e disse isso na imprensa". "Isso é tudo que eu sei", afirmou o guitarrista.

Tyler não foi localizado para comentar o caso. O vocalista, de 61 anos, sofreu um acidente ao cair do palco durante um show em 5 de agosto, em Dakota do Sul. Com isso, a banda cancelou o restante de uma turnê.