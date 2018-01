Guitarrista Dick Wagner, que tocou com Alice Cooper, morre aos 71 anos

O músico, destaque em dezenas de álbuns e saudado pelos fãs como "o Maestro do Rock", sofreu com uma série de problemas de saúde nos últimos anos, incluindo dois ataques cardíacos e um derrame.

Ele morreu na quarta-feira em um hospital de Scottsdale, Arizona, vítima de insuficiência respiratória, cerca de duas semanas depois de passar por um procedimento cardíaco, afirmou sua empresária e parceira de negócios, Susan Michelson, à Reuters.

Wagner começou a carreira no rock na década de 1960 com a formação de uma banda na região de Detroit, chamada Bossmen. Ele ganhou mais notoriedade depois de se juntar ao Frost, gravando seus três primeiros álbuns com esse grupo.

Depois de se mudar para Nova York, ele formou outra banda, Ursa Major, cuja formação original de curta duração incluía Billy Joel nos teclados. A banda levou a uma associação de longa data de Wagner com o produtor musical Bob Ezrin.

Ezrin recrutou Wagner para tocar solos de guitarra no álbum de Alice Cooper "School's Out", performances que foram creditadas na época à banda de Alice Cooper, de acordo com o site oficial de Wagner.

(Por David Schwartz)