GUITARRISTA BOB WESTON MORRE Bob Weston, guitarrista britânico que tocou com o grupo Fleetwood Mac, morreu aos 64 anos. De acordo com a polícia de Londres, o corpo de Weston foi encontrado em sua casa, no norte da cidade, depois que vizinhos dispararam um alarme. Os policiais também declararam que a morte não está sendo considerada suspeita e não deve ser alvo de investigação. Uma autópsia revelou que a causa da morte foi uma hemorragia gastro-intestinal. Weston se juntou ao Fleetwood Mac em 1972. Entrou no lugar de Danny Kirwan e participou de discos da banda, como Penguin e Mystery to Me. Ele também tinha vários álbuns solos gravados. / EFE