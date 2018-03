Guinsburg é homenageado por contribuição ao teatro Com 40 minutos de atraso, por causa do forte temporal que caiu sobre a capital anteontem, teve início a 21ª edição do Prêmio Shell de Teatro, na Estação São Paulo, em Pinheiros. Apresentada pela atriz Beth Goulart, que ganhou o troféu em 2001 por sua atuação em Decadência, a premiação transcorreu de forma sucinta, sem dar tempo para quaisquer gafes. A homenagem deste ano foi dedicada a Jacó Guinsburg, "pela contribuição ao pensamento crítico do teatro no Brasil", além de ser o responsável pela formação de muitos dos artistas que se encontravam ali.