Guinga abre hoje o 3º Festival Instrumental Guarulhos

Há representantes de diversos estilos (choro, música caipira, samba, bossa) e regiões do País, como o carioca Alfredo Del-Penho, o capixaba Filipe Dias, o paraense Jacinto Kahwage, o gaúcho Paulo Cardoso, o paranaense Daniel Migliavacca, o mineiro Marcos Frederico, além de vários outros inscritos por São Paulo e Guarulhos - como Índio Cachoeira Edson Sant?Anna e Marcos Paiva.

Além das apresentações no palco do teatro, o festival oferece oficinas com Heraldo do Monte (amanhã), Arismar (sexta) e Paulo Aragão (sábado), que vai fazer um panorama do arranjo popular brasileiro. A oficina de Arismar é um ensaio aberto ao show que fará à noite (mais informações no site www.guarulhosinstrumental.com.br).

Em 2008, os jovens eram maioria entre as 170 inscrições de músicas inéditas. Foram oito os premiados nas categorias de compositor (do primeiro ao terceiro lugar), instrumentista e arranjo, além do vencedor pela aclamação popular. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.