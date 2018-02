Guilherme Ribeiro lança 'Calmaria' com show em SP Uma composição antiga, esquecida nos arquivos do pianista e acordeonista Guilherme Ribeiro resume o que o músico sente ao lançar seu primeiro trabalho autoral: "Calmaria". "No processo de gravação, por acaso, achei a música. E a gravação dessa música ficou tão boa que resolvi dar esse nome ao trabalho. Meu disco tem muitas homenagens, músicas com nome próprio, e o significado da palavra calmaria dá uma unidade ao que isso significa", diz, em entrevista por telefone à Agência Estado. O show de lançamento será no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, no domingo.