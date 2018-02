Guilherme Leme dirige Luis Melo em 'RockAntygona'

Na obra original, o diretor e Caio Andrade, a quem coube o texto final, foram buscar enredo e protagonistas. As referências na hora de compor a montagem, porém, alcançaram outras releituras - como a versão de Bertolt Brecht, escrita em 1948, à luz do pós-guerra. "Meu recorte foi bastante específico. Até por isso, fiz questão de mudar o título para RockAntygona", aponta Leme.

Não por acaso, o rock se junta ao nome da protagonista. O gênero musical não entra apenas como trilha incidental. Em cima do palco, e sempre à vista da plateia, um DJ (Marcelo H) incorpora ruídos e batidas eletrônicas à montagem. Pontua com intervenções sonoras as mudanças de cena e reforça a tinta de contemporaneidade com a qual o encenador cobriu o triste destino da filha de Édipo. Cabe a esse DJ ainda desdobrar-se em papéis menores e atualizar a função do coro.

É uma versão de câmara da tragédia que o público assistirá. No palco, restaram apenas três dos personagens - Antígona, Creonte e seu filho, Hémon. E as muitas tramas de Sófocles se reduziram, essencialmente, à questão militar. A escolha de um foco, porém, não retirou a emoção da obra, acredita Luís Melo. "A dificuldade foi justamente trabalhar em profundidade com pouco, com o essencial. Nessa versão, Creonte aparece sempre em situações extremas."

Em primeiro plano, a peça trata do confronto entre Creonte, rei de Tebas. e sua sobrinha Antígona (que será interpretada na temporada paulista por Miwa Yanagizawa). A despeito das ordens do soberano, ela decide enterrar seu irmão, Polinices, que morreu ao insurgir-se contra Tebas e passou a ser considerado um traidor. Mas sua recusa em aceitar os ditames do tirano acabará por condená-la à morte. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

RockAntygona - Sesc Santana (Av. Luiz Dumont Villares, 579). Tel. (011) 2971-9700. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h30. R$ 20. Até 14/11.